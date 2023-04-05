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Сегодня, 18:32

Анри: «Было стыдно слышать, как освистывают Месси»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал поведение фанатов «ПСЖ» за то, что они освистывали форварда Лионеля Месси во время матча лиги 1 в «Лионом» (0:1).

«Это было стыдно слышать. Он — один из лучших игроков команды, и не только по регалиям, а по действиям на поле, у него тринадцать голов и тринадцать передач», — цитирует Анри ITASportPress.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Тьерри Анри
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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