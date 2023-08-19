Анри возглавит молодежную сборную Франции

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Франции, утверждает Le Parisien.

По информации источника, о назначении 46-летнего француза будет объявлено в понедельник, 21 августа. Анри сменит на этом посту Сильвена Риполля, который покинул команду в конце июля.

Ранее Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а также возглавлял «Монако» и «Монреаль».