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Сегодня, 00:57

Анри возглавит молодежную сборную Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Франции, утверждает Le Parisien.

По информации источника, о назначении 46-летнего француза будет объявлено в понедельник, 21 августа. Анри сменит на этом посту Сильвена Риполля, который покинул команду в конце июля.

Ранее Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а также возглавлял «Монако» и «Монреаль».

Тьерри Анри
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
2
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
6
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
18
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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