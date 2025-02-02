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Сегодня, 21:12

«Гавр» не удержал победу над «Анже», Кузяев пропустил четвертый матч подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Анже» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 73-й минуте открыл форвард гостей Андре Айю. «Анже» отыгрался в концовке — на 90-й минуте отличился Флоран Анин.

Обе команды провели большую часть матча вдесятером — на 10-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Лилиан Рао-Лисоа, а шесть минут спустя удалился футболист гостей Аруна Санганте.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку команды в четвертом матче кряду.

«Гавр» (14 очков) остается на последнем месте в лиге 1. «Анже» (23) поднялся на 12-ю строчку.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:1
Гавр

В параллельных матчах «Реймс» дома уступил «Нанту» (1:2), а «Ренн» на своем поле обыграл «Страсбур» (1:0).

Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:15. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:2
Нант
Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:15. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:0
Страсбур

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Анже
ФК Гавр
ФК Нант
ФК Реймс
ФК Ренн
ФК Страсбур
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