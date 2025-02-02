«Гавр» не удержал победу над «Анже», Кузяев пропустил четвертый матч подряд

Сегодня, 21:12
«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Анже» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 1:1.
Счет на 73-й минуте открыл форвард гостей Андре Айю. «Анже» отыгрался в концовке — на 90-й минуте отличился Флоран Анин.
Обе команды провели большую часть матча вдесятером — на 10-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Лилиан Рао-Лисоа, а шесть минут спустя удалился футболист гостей Аруна Санганте.
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку команды в четвертом матче кряду.
«Гавр» (14 очков) остается на последнем месте в лиге 1. «Анже» (23) поднялся на 12-ю строчку.
В параллельных матчах «Реймс» дома уступил «Нанту» (1:2), а «Ренн» на своем поле обыграл «Страсбур» (1:0).