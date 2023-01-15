«Клермон» победил «Анже» и выиграл третий матч подряд

«Клермон» победил «Анже» со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура лиги 1.

«Клермон» выиграл третий матч подряд и набрал 28 очков, поднявшись на восьмое место в таблице.

«Анже» остается аутсайдером чемпионата: 20-е место и только 8 очков.