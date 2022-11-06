«Ланс» на выезде обыграл «Анже»

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«Ланс» переиграл «Анже» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на «Стад Раймон-Копа».
На 21-й минуте Уэсли Саид вывел кроваво-золотых вперед. Сразу после перерыва Факундо Медина удвоил преимущество гостей. На последних минутах встречи Миха Блажич отыграл один мяч.
«Ланс» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Анже» имеет 8 очков и идет последним.
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Основные источники исследования