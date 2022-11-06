«Ланс» на выезде обыграл «Анже»

«Ланс» переиграл «Анже» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на «Стад Раймон-Копа».

На 21-й минуте Уэсли Саид вывел кроваво-золотых вперед. Сразу после перерыва Факундо Медина удвоил преимущество гостей. На последних минутах встречи Миха Блажич отыграл один мяч.

«Ланс» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Анже» имеет 8 очков и идет последним.