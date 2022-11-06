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Франция

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«Ланс» на выезде обыграл «Анже»

Евгений Козинов
Корреспондент
5 ноября. «Анже» — «Ланс» — 1:2.
Фото AFP
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«Ланс» переиграл «Анже» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на «Стад Раймон-Копа».

На 21-й минуте Уэсли Саид вывел кроваво-золотых вперед. Сразу после перерыва Факундо Медина удвоил преимущество гостей. На последних минутах встречи Миха Блажич отыграл один мяч.

«Ланс» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Анже» имеет 8 очков и идет последним.

Франция. Лига 1. 14-й тур
05 нояб, 23:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:2
Ланс

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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