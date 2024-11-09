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«Анже» — «ПСЖ»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Анже» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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«Анже» встретится с «ПСЖ» в рамках 11-го тура лиги 1 в субботу, 9 ноября. Игра состоится на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Анже» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 10-ти туров чемпионата Франции команда из Анже набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Парижане идут на первой строчке лиги 1, в их активе — 26 баллов.

Франция. Лига 1. 11-й тур
09 нояб, 23:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
ПСЖ

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