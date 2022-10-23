«Лорьян» на выезде сыграл вничью с «Труа», «Брест» обыграл «Клермон»

Сегодня, 17:54
«Труа» на домашнем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:2.
В составе хозяев голом отметился Рони Лопеш. Защитник «Лорьяна» Жюльен Ляпорт забил мяч в свои ворота.
У гостей отличились Стефан Диарра и Кантен Буагар.
После 12 туров «Труа» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Лорьян» занимает 3-е место — 27 очков.
В другом матче «Клермон» дома проиграл «Бресту» — 1:3.
В составе гостей голы забили Жереми Ле Дуарон, Франк Онора и Ромен Дель Кастильо, реализовавший пенальти.
У «Клермона» отличился Джим Аллевина.
«Реймс» на своем поле обыграл «Осер» — 2:1.
«Тулуза» и «Страсбур» не смогли выявить победителя — 2:2.
«Ренн» на выезде обыграл «Анже» — 2:1.
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