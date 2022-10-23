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Франция

Сегодня, 17:54

«Лорьян» на выезде сыграл вничью с «Труа», «Брест» обыграл «Клермон»

Мария Гусева

«Труа» на домашнем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе хозяев голом отметился Рони Лопеш. Защитник «Лорьяна» Жюльен Ляпорт забил мяч в свои ворота.

У гостей отличились Стефан Диарра и Кантен Буагар.

После 12 туров «Труа» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Лорьян» занимает 3-е место — 27 очков.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
2:2
Лорьян

В другом матче «Клермон» дома проиграл «Бресту» — 1:3.

В составе гостей голы забили Жереми Ле Дуарон, Франк Онора и Ромен Дель Кастильо, реализовавший пенальти.

У «Клермона» отличился Джим Аллевина.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:3
Брест

«Реймс» на своем поле обыграл «Осер» — 2:1.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:1
Осер

«Тулуза» и «Страсбур» не смогли выявить победителя — 2:2.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:2
Страсбур

«Ренн» на выезде обыграл «Анже» — 2:1.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 14:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:2
Ренн

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 0
2-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
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23%

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ФК Клермон Фут
ФК Лорьян
ФК Осер
ФК Реймс
ФК Ренн
ФК Страсбур
ФК Труа
ФК Тулуза
0
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