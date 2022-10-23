«Лорьян» на выезде сыграл вничью с «Труа», «Брест» обыграл «Клермон»

«Труа» на домашнем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе хозяев голом отметился Рони Лопеш. Защитник «Лорьяна» Жюльен Ляпорт забил мяч в свои ворота.

У гостей отличились Стефан Диарра и Кантен Буагар.

После 12 туров «Труа» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Лорьян» занимает 3-е место — 27 очков.

В другом матче «Клермон» дома проиграл «Бресту» — 1:3.

В составе гостей голы забили Жереми Ле Дуарон, Франк Онора и Ромен Дель Кастильо, реализовавший пенальти.

У «Клермона» отличился Джим Аллевина.

«Реймс» на своем поле обыграл «Осер» — 2:1.

«Тулуза» и «Страсбур» не смогли выявить победителя — 2:2.

«Ренн» на выезде обыграл «Анже» — 2:1.