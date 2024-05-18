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«Анже» вернулся в лигу 1, «Сент-Этьен» сыграет в плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 17 мая, состоялся заключительный тур сезона-2023/24 во втором дивизионе Франции.

«Анже» сыграл вничью с «Дюнкерком» (0:0) и благодаря тому, что «Сент-Этьен» проиграл «Кевийи-Руану» (1:2), занял 2-е место в турнирной таблице. Черно-белые спустя год вернулись в элиту французского футбола. После финального свистка болельщики вырвались на поле отмечать успех.

«Сент-Этьен» финишировал на третьей строчке и сыграет в финале плей-офф с победителем матча между «Пари» и «Родезом», которые заняли 4-е и 5-е места соответственно.

Чемпионом лиги 2 еще неделю назад стал «Осер». В третий дивизион Франции по итогам сезона вылетели «Труа», «Конкарно», «Кевийи-Руан» и «Валаансьен».

Футбол
ФК Анже
ФК Сент-Этьен
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