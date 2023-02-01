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Франция

Сегодня, 15:59

Апелляция «ПСЖ» по трансферу Зиеша отклонена

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» не сможет арендовать у «Челси» полузащитника Хакима Зиеша. Французская федерация футбола отклонила апелляцию парижан по трансферу марокканца, сообщает журналист Адриен Гренье.

Клубы не смогли вовремя отправить необходимые документы на регистрацию. По данным L'Equipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.07
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Хаким Зиеш
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