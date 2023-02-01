Апелляция «ПСЖ» по трансферу Зиеша отклонена

«ПСЖ» не сможет арендовать у «Челси» полузащитника Хакима Зиеша. Французская федерация футбола отклонила апелляцию парижан по трансферу марокканца, сообщает журналист Адриен Гренье.

Клубы не смогли вовремя отправить необходимые документы на регистрацию. По данным L'Equipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.