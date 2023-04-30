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Сегодня, 13:30

«Арсенал» и «Ливерпуль» готовы заплатить 30 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника «Ренна» Майера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ренна» Ловро Майер находится в сфере интересов клубов АПЛ, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в услугах Майера заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.

25-летний полузащитник выступает за «Ренн» с 2021 года. В этом сезоне он провел 36 матчей за французский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, на его счету 4 забитых мяча в 19 матчах за сборную Хорватии.

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