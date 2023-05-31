Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:26

«Арсенал» не собирается продавать Эдегора в «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арсенал» не хочет продавать своего полузащитника Мартина Эдегора в «ПСЖ», сообщает The Mirror.

По информации издания, в руководстве команды твердо решили не продавать своих лидеров в летнее трансферное окно.

24-летний норвежец выступает за «Арсенал» с августа 2021 года. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Эдегор провел 45 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар назвал любимого пилота «Формулы-1»