Артур — о Месси, Роналду и Неймаре: «Даже если они играют против своей матери, они выходят убивать»

Полузащитник «Ливерпуля» Артур выделил черту, которая связывает нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

26-летний полузащитник играл с Месси в «Барселоне», с Роналду в «Ювентусе» и вызывался в сборную Бразилии с Неймаром.

«У всех троих есть что-то общее. У них менталитет победителей. Будь то тренировка, товарищеский матч или финал, эти трое всегда выходят убивать. Даже если они играют против своей матери, им все равно. У них потрясающий менталитет. Неймар искусен, он финтит, продвигается с мячом... Криштиану забивает гол с любой точки, где бы он ни оказался, потому что у него невероятные способности... А Месси... Ну, Месси — инопланетянин.

У меня была возможность поиграть с каждым из этих троих. У каждого из них свои особенности, но я выделяю их менталитет», — цитирует Артура Goal.