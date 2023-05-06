КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:20

Видаль — о нападках на Месси: «Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чилийский полузащитник Артуро Видаль выступил в защиту бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси, который подвергся санкциям со стороны «ПСЖ» и стал жертвой оскорблений со стороны фанатов.

«Это безумие. Правда в том, что эти люди становятся все более и более сумасшедшими. Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире, можно просто наблюдать за его игрой. Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок, но они лидеры чемпионата. А еще он чемпион мира. Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму. Он забил много голов вместе с Мбаппе и большая часть результативных передач команды принадлежит ему. Так что это безумие, что они оскорбляют лучших, но люди всегда такие», — приводит слова Видаля ESPN.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

5 мая Месси опубликовал видео, в котором извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.

Лионель Месси. «Месси — сукин сын». Болельщики «ПСЖ» в ярости, остальной мир — за аргентинца
Артуро Видаль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: скандальный разрыв с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону»?
Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможено
Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию
Ривалдо: «Месси проявил неуважение к «ПСЖ», что очень необычно для него»
Источник: Месси в ближайшее время расторгнет контракт с «ПСЖ»
Месси готов пойти на трехкратное понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Барселону»
Месси получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гордюшенко: «Головин мог бы спокойно играть в другом европейском гранде и точно бы там не потерялся»