Асенсио может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает ESPN.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры, к тому же у агента 27-летнего испанца Жорже Мендеша хорошие отношения со спортивным директором парижан Луисом Кампосом, что может поспособствовать заключению сделки.

Футболистом интересуются «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан», но «ПСЖ» является для него самым предпочтительным вариантом.

В сезоне-2022/23 Асенсио забил 12 голов и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах. Футболист принял решение покинуть клуб по окончании сезона на правах свободного агента.