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Сегодня, 09:09

Асенсио заявил о желании завоевать все трофеи с «ПСЖ» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио рассказал о целях команды на остаток сезона. Футболист намерен завоевать как можно больше трофеев.

«Наступает самая важная часть сезона, заключительный отрезок в лиге 1, мы вышли в финал Кубка Франции. Впереди что-то очень приятное в Лиге чемпионов. Мы рискнем и постараемся выиграть все в этом году», — цитирует Асенсио AS.

После 28 туров лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 63 очка.

Испанец в этом сезоне провел за парижан 22 матча во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 5 результативных передач.

Марко Асенсио
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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