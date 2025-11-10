Видео
10 ноября, 16:15

Тренер «Лиона» Масиэль: «У «ПСЖ» 16 человек в составе, включая ВАР»

Алина Савинова

Ассистент главного тренера «Лиона» Жорже Масиэль остался недоволен судейством в матче 12-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Игра прошла в воскресенье, 9 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан. В добавленное время арбитр Бенуа Бастьен удалил с поля защитника «Лиона» Николаса Тальяфико, через две минуты после этого полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш забил гол.

«На стадионе 59 000 человек, и только четверо из них не видели фолы, которые видели все. Второй гол — это скандал. За фол на Тальяфико нужно было назначить пенальти и показать красную карточку. «ПСЖ» — это лучшая команда в Европе. Не думаю, что им нужно играть в составе из 16 человек, включая ВАР, чтобы выйти на поле против команды, которая играла в четверг. Если правила одинаковы для всех, Тальяфико не должны были удалять», — цитирует Масиэля Le Parisien.

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo;.«Барселона» приблизилась к «Реалу», валидольная победа «ПСЖ», «Интер» — первый в Италии

«ПСЖ» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу лиги 1. «Лион» с 20 баллами располагается на седьмой строчке.

