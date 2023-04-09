«Осер» в гостях разгромил «Аяччо»

«Осер» в гостях разгромил «Аяччо» в матче 30-го тура лиги 1 — 3:0.

В составе победителей отметились Бирама Туре, Нуну Да Кошта и защитник «Аяччо» Микаэль Альфонс, который забил автогол.

«Осер» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 29 очков за 30 матчей. «Аяччо» находится на 19-м месте с 21 очком.

«Тулуза» на выезде обыграла «Монпелье» — 2:1. В составе гостей отметились Тийс Даллинга и Фарез Чаиби. За «Монпелье» забил Элье Ваи.

«Брест» сыграл вничью с «Реймсом» — 1:1. Счет в матче открыл хавбек «Бреста» Пьер Леес-Мелу, забив на 6-й минуте встречи. В концовке матча счет сравнял форвард «Реймса» Фоларин Балоган, который реализовал пенальти.

«Клермон» в гостях обыграл «Труа» — 2:0. В составе победителей отметились Мухаммед Чам и Йоан Гастьен.