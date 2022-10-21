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Франция

21 октября, 23:52

Голы Месси и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Аяччо»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Аяччо» — «ПСЖ» — 0:3.
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде обыграл «Аяччо» в 12-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе парижан отметились Лионель Месси и Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Месси отдал в матче две результативные передачи, Мбаппе — одну.

«ПСЖ» выиграл 10-й матч в сезоне лиги 1. У команды ни одного поражения и два ничейных результата. Красно-синие занимают первое место в турнирной таблице (32 очка). «Аяччо» находится на 18-й позиции (8 очков).

«ПСЖ» в следующем туре 29 октября примет на свое поле «Труа», «Аяччо» 30 октября сыграет на выезде с «Осером».

Франция. Лига 1. 12-й тур
21 окт, 22:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:3
ПСЖ
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК Аяччо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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