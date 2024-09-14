Бабурин: «Сафонов постепенно адаптируется в «ПСЖ», осталось дождаться его дебюта»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, что думает о присоединении вратаря Матвея Сафонова к «ПСЖ».

«Мы с Матвеем Сафоновым поддерживаем связь. Все-таки вместе в «Краснодаре» провели два года. Он в «ПСЖ», чему мы все крайне рады, и уже постепенно адаптируется в команде. Осталось теперь дождаться его дебюта», — цитирует Бабурина Legalbet.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с парижанами до лета 2029-го.

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин может дебютировать за французскую команду в матче против «Бреста», который пройдет 14 сентября.