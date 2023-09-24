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Балогун — о двух незабитых пенальти в матче с «Ниццей»: «Я беру на себя ответственность»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Монако» Фоларин Балогун прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:1) в 6-м туре французской лиги 1.

22-летний форвард дважды мог вывести монегасков вперед, но не реализовал два пенальти на 11-й и 55-й минутах. Оба удара отразил голкипер «Ниццы» Марцин Булка.

«Трудно перевернуть страницу после поражения. Я знаю, как много значила эта игра для болельщиков и нас, всей команды. Я беру на себя ответственность, в данном случае я потерпел неудачу», — написал Балогун в соцсетях.

Балогун в летнее трансферное окно перешел в «Монако» из «Арсенала». Он отметился одним голом в трех матчах лиги 1.

Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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