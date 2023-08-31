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Франция

Сегодня, 17:43

Баранник рассказал, что нужно сделать Кузяеву, чтобы играть за «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяевав в топ-клуб лиги 1 в следующем сезоне.

«Может ли Далер перейти в топовый клуб Франции по окончании сезона? У Кузяева очень удачно начался сезон в новом чемпионате. Этот факт очень радует. Уже забил шикарный гол, но во Франции сезон очень длинный, впереди много тяжелых игр. Все зависит от того, как он себя проявит в матчах с топ-клубами. Если он забьет «ПСЖ» или отдаст две голевые с «Монако» и «Марселем», то шансы высокие, его запомнят. Ему нужно отложить позитивную личинку в этих матчах. Для грандов французского чемпионата он не будет дорогим футболистом в финансовом плане, а на поле может стать очень дорогим», — приводит слова Баранника Legalbet.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел во французский клуб в статусе свободного агента — летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился 1 голевой передачей.

Источник: https://legalbet.ru/news/bivshij-selektcioner-zenita-rasskazal-chto-nuzhno/
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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