Баранник рассказал, что нужно сделать Кузяеву, чтобы играть за «ПСЖ»

Бывший селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяевав в топ-клуб лиги 1 в следующем сезоне.

«Может ли Далер перейти в топовый клуб Франции по окончании сезона? У Кузяева очень удачно начался сезон в новом чемпионате. Этот факт очень радует. Уже забил шикарный гол, но во Франции сезон очень длинный, впереди много тяжелых игр. Все зависит от того, как он себя проявит в матчах с топ-клубами. Если он забьет «ПСЖ» или отдаст две голевые с «Монако» и «Марселем», то шансы высокие, его запомнят. Ему нужно отложить позитивную личинку в этих матчах. Для грандов французского чемпионата он не будет дорогим футболистом в финансовом плане, а на поле может стать очень дорогим», — приводит слова Баранника Legalbet.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел во французский клуб в статусе свободного агента — летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился 1 голевой передачей.