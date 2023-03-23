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Сегодня, 16:52

Барбоза считает, что Головину подойдет испанский чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на новость о том, что дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» 40 миллионов евро за хавбека Александра Головина.

«Если «Боруссия» Дортмунд предлагала 40 миллионов евро за Головина и он решил остаться в «Монако», то, конечно, он правильно поступил, что решил продлить контракт. Он там заиграл, выступает в составе хорошего клуба и в хорошем чемпионате. Головин должен продолжать удачно играть за «Монако», где он прекрасно понимает своих одноклубников и хорошо знает французский чемпионат. Ему больше подойдет испанский чемпионат, если он вдруг решит уйти из «Монако», он способен заиграть в топ клубах. Стоит ли он таких денег? Мне очень трудно сказать», — приводит слова Барбоза Metaratings.ru.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 35,8 миллиона евро. Прежде никто больше не платил за российского футболиста, а трансфер хавбека в «Боруссию» за 40 миллионов евро мог стать рекордным для российского футбола.

На счету Головина 168 матчей, 23 гола и 32 результативные передачи за «Монако». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-golovinu-bolshe-podoidyot-ispanskii-chempionat-esli-on-vdrug-reshit-uiti-iz-monako-237714/
Александр Головин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
Паулу Барбоза
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