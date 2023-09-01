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Сегодня, 04:58

Баркола гордится переходом из «Лиона» в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «ПСЖ» Брэдли Баркола прокомментировал свой переход в парижский клуб из «Лиона».

«Я очень рад! Это гордость — присоединиться к такому замечательному клубу. Это клуб с большими амбициями, который играет в топ-соревнованиях, и я хочу отдать все свои силы ради него», — цитирует пресс-служба клуба Баркола.

20-летний француз подписал контракт с парижским клубом до 2028 года. Он будет играть под номером 29.

Брэдли Баркола. «ПСЖ» объявил о переходе Баркола из «Лиона»
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Брест 3 2 0 1 5-5 6
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 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
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 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
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 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
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 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
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 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
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 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
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 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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