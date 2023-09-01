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Сегодня, 19:16

Новичок «ПСЖ» Баркола: «Луис Энрике убедил меня перейти в команду»

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола рассказал о влиянии главного тренера Луиса Энрике на его переход в парижский клуб.

«Я смог пообщаться с тренером. Правда, он знал, что нужно, чтобы меня убедить. Он заставил меня еще больше захотеть перейти в клуб. Ему нравится атакующая игра, мне тоже, и я знаю, что у меня будет шанс проявить себя. Так что я очень рад, что меня тренирует такой тренер», — цитирует Баркола официальный сайт «ПСЖ».

31 августа «ПСЖ» объявил о переходе Баркола из «Лиона». 20-летний француз подписал контракт до 2028 года.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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