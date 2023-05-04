«Барселона» может расстаться с Бускетсом, Торресом и Гонсалесом ради подписания Месси

«Барселона» пытается сократить клубные расходы, чтобы подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, утверждает AS.

По информации источника, каталонцы готовы расстаться с Серхио Бускетсом, Ферраном Торресом и Нико Гонсалесом. Кроме того, клуб может пересмотреть контракты Марка Андре тер Штегена, Жорди Альбы и Фрэнки де Йонга.

Месси играл за «Барселону» до 2021 года, когда на правах свободного агента перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.