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Сегодня, 18:24

«Барселона» может расстаться с Бускетсом, Торресом и Гонсалесом ради подписания Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» пытается сократить клубные расходы, чтобы подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, утверждает AS.

По информации источника, каталонцы готовы расстаться с Серхио Бускетсом, Ферраном Торресом и Нико Гонсалесом. Кроме того, клуб может пересмотреть контракты Марка Андре тер Штегена, Жорди Альбы и Фрэнки де Йонга.

Месси играл за «Барселону» до 2021 года, когда на правах свободного агента перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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