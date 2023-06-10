«Барселона» не будет возвращать Неймара из-за частых травм и образа жизни

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не вернется в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Sport.

По информации издания, каталонский клуб смущает образ жизни футболиста. Также в команде высказываются против трансфера бразильца из-за частых травм.

Ранее СМИ сообщали, что форвард может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно, одним из претендентов на бразильца была «Барселона».

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.