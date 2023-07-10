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Сегодня, 11:55

«Барселона» отказалась от возвращения Неймара из-за возможных проблем в раздевалке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар.
Фото AFP
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«Барселона» отказалась от варианта с возвращением экс-форварда команды Неймара, который сейчас выступает за «ПСЖ», утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, клубу предложили приобрести 31-летнего игрока, но руководство каталонцев опасается, что приход бразильца повлечет за собой проблемы в раздевалке. Кроме того, клуб считает подобную сделку экономически нецелесообразной.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Ранее сообщалось, что он готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в испанский клуб.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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