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Сегодня, 15:39

«Барселона» сегодня свяжется с «ПСЖ» для обсуждения трансфера Мбаппе

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Барселона» сегодня, 24 июля, свяжется с «ПСЖ» для обсуждения трансфера форварда Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По данным источника, каталонцы готовы предложить парижанам несколько игроков в обмен на француза. Заплатить деньгами сине-гранатовые не смогут.

Ранее издание CBS сообщило, что «Аль-Хиляль» предложит Мбаппе 700 миллионов евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» через год.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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