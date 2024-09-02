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Сегодня, 09:33

Baza: бывшая жена Сафонова почти год игнорирует его сообщения с просьбой увидеть дочь

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов около года не может увидеться с дочерью, сообщает Baza.

Источник опубликовал скриншот переписки Сафонова с бывшей супругой Анастасией Казачек. Футболист с прошлого года просит бывшую жену позволить увидеть дочь, но его сообщения остаются без ответа.

Также сообщается, что сейчас Сафонов пытается подписать с Казачек мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но девочка сможет переехать к отцу после наступления 10 лет, если изъявит такое желание. Кроме того, Сафонов хочет иметь возможность видеться с дочерью в праздники и будние дни, а также выезжать с ней за границу.

26 августа Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены Сафонова. Футболист должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

Матвей Сафонов
Футбол
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