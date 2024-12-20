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Baza: бывшая жена Сафонова попросила отправить голкипера на психологическую экспертизу из-за его игры с «Монако»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Сафонова, бывшая супруга голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, попросила отправить вратаря на психологическую экспертизу, сообщает Baza.

По информации источника, Сафонова заявила, что ее бывший муж страдает от синдрома внезапного богатства и сутяжничества. Она считает, что футболист не уверен в себе и не способен руководить своими действиями.

По словам Сафоновой, это подтверждается игрой Сафонова за «ПСЖ». 18 декабря россиянин вышел на замену в матче с «Монако» (4:2) в 16-м туре французской лиги 1 и пропустил два мяча. После матча голкипер заявил, что неожиданный выход на замену был для него «стрессовым».

«Там, где 2-метровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену», — приводит текст заявлении экс-супруги футболиста Baza.

17 декабря Хорошевский районный суд города Москвы отклонил иск Сафонова к бывшей жене на содержание дочери. В январе Никулинский суд обязал спортсмена выплачивать четверть его доходов на содержание ребенка.

Источник: Baza
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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