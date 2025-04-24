Baza: суд разрешил Сафонову проводить с дочкой два дня в году

Суд разрешил голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову проводить с дочкой два дня в году, сообщает Baza.

По информации источника, остальные встречи могут длиться не больше двух часов в присутствии бывшей жены.

По решению суда Сафонов может созваниваться с дочкой по телефону по субботам два раза в месяц с 10.00 до 12.00. А также видеться с дочкой с 10.00 до 11.00 также два раза в месяц по воскресеньям. Пока Матвея нет в России, он может собщаться с ней по видеосвязи.

Также Матвей может увидеться с ней день на ее день рождения (18 июня) и на Новый год. Более того, голкипер может провести с дочкой 2 часа (с 9.00 до 11.00) в свой день рождения (25 февраля), но только в присутствии его бывшей супруги Анастасии.

Ранее Сафонов просил суд признать за ним право видеться с дочерью на выходных и в праздники, а также уезжать с ней за границу.