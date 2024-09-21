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Сегодня, 17:28

Baza: у бывшей жены Матвея Сафонова сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес»

Ана Горшкова
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото AFP
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Сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес» у бывшей жены Матвея Сафонова Анастасии Казачек, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Анастасия лишилась автомобиля, когда перегоняла его из Краснодара в Москву. Девушку остановили сотрудники ГИБДД и выяснилось, что машина оформлена на Матвея Сафонова и была в розыске у приставов, так как на Матвее висит большой долг по алиментам. Именно поэтому «Мерседес» был изъят и отправлен на штрафстоянку.

Ранее стало известно, что судебное заседание по делу о разделе имущества вратаря «ПСЖ» Сафонова и его бывшей жены Анастасии перенесено на 23 октября.

В феврале 25-летний футболист проиграл суд, по решению которого его обязали выплачивать Анастасии четверть доходов в качестве алиментов на ребенка.

Матвей Сафонов. На что пойдут алименты Сафонова: его бывшая жена запросила на содержание дочери 18,6 миллиона рублей в год
Источник: https://t.me/bazabazon/31457?single
Матвей Сафонов

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