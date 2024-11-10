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Сегодня, 20:28

Baza: вратарю «ПСЖ» Сафонову в месяц начисляется 21 тысяча рублей алиментов

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стало известно, какая сумма алиментов начисляется российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

Как сообщает Baza, последние несколько месяцев 25-летнему футболисту начисляется минимальный размер алиментов — 21 тысяча рублей. Отмечается, что это примерно 0,05 процента от его предполагаемого дохода.

Поскольку зарплата Сафонова во французском клубе неизвестна, алименты рассчитывают по средней зарплате по России — сейчас она составляет около 82 000 рублей в месяц.

Представители бывшей жены Сафонова Анастасии настаивают, чтобы футболист предоставил копии договора с «ПСЖ» и старого соглашения с «Краснодаром». Также ее юристов интересуют сведения о месте проживания и данные о сроках приезда Сафонова в Россию.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. В конце августа стало известно, что суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Источник: https://t.me/bazabazon/32790
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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