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Сегодня, 21:13

Бека-Бека покинул «Ниццу» после истечения срока действия контракта

Руслан Минаев
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«Ницца» объявила об уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека. У 23-летнего француза закончился контракт с клубом.

«Нет слов, чтобы выразить мою благодарность клубу. Все знают, я пережил трудные времена. Клуб всегда был рядом и никогда не торопил меня. Сегодня я чувствую себя лучше. Я двигаюсь вперед, рядом со своей семьей», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В конце сентября прошлого года Бека-Бека угрожал спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. До перехода в «Ниццу» хавбек выступал за московский «Локомотив».

ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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