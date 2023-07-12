Белоус считает, что Кузяев не затеряется во Франции

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Футбольный функционер Юрий Белоус переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«За Далера можно только порадоваться, его мечта сбылась. Он давно хотел поиграть в сильном европейском чемпионате, теперь посмотрим, как он там проявит себя. Во Франции играет много звезд, думаю, он там не затеряется. У него есть все качества, чтобы достойно выглядеть в лиге 1. Кузяев — посол российского футбола во Франции, как и Александр Головин», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.
Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.