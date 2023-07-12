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Сегодня, 15:48

Белоус считает, что Кузяев не затеряется во Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер Юрий Белоус переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«За Далера можно только порадоваться, его мечта сбылась. Он давно хотел поиграть в сильном европейском чемпионате, теперь посмотрим, как он там проявит себя. Во Франции играет много звезд, думаю, он там не затеряется. У него есть все качества, чтобы достойно выглядеть в лиге 1. Кузяев — посол российского футбола во Франции, как и Александр Головин», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-kuzyaev-ne-zateryaetsya-vo-frantsii-za-nego-mozhno-tol-ko-poradovat-sya/
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
Юрий Белоус
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