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Сегодня, 04:42

Бен Арфа выиграл суд у «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Атем Бен Арфа.
Фото Global Look Press
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Нападающий Атем Бен Арфа выиграл у «ПСЖ» суд за «моральное преследование». Он получит 100 тысяч евро в качестве компенсации зарплаты и морального вреда.

Бен Арфа с 2016 по 2018 год являлся игроком «ПСЖ». В период с апреля 2017 года по июнь 2018-го он был отстранен от основной команды парижан, что посчитал несправедливым. Француз требовал от парижского клуба компенсацию за несоблюдение договора в размере от 7 до 8 миллионов евро.

За «ПСЖ» Бен Арфа сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Атем Бен Арфа
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