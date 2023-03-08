Бен Арфа выиграл суд у «ПСЖ»

Нападающий Атем Бен Арфа выиграл у «ПСЖ» суд за «моральное преследование». Он получит 100 тысяч евро в качестве компенсации зарплаты и морального вреда.

Бен Арфа с 2016 по 2018 год являлся игроком «ПСЖ». В период с апреля 2017 года по июнь 2018-го он был отстранен от основной команды парижан, что посчитал несправедливым. Француз требовал от парижского клуба компенсацию за несоблюдение договора в размере от 7 до 8 миллионов евро.

За «ПСЖ» Бен Арфа сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.