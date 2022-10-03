Бен-Йеддер надеется получить вызов в сборную Франции на чемпионат мира-2022

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признался, что хотел бы играть в составе сборной Франции на чемпионате мира.

«Я продолжаю отдавать все, что могу. Все мечтают об этом чемпионате мира и об этой команде. Я делаю все возможное, чтобы восстановиться и продолжать работать. Я понимаю, что получить место в составе на чемпионат мира сложно. Выбор остается за тренером. Я не сдамся», — цитирует GFFN Бен-Йеддера.

32-летний форвард дебютировал за основную сборную Франции в 2018 году. Всего Бен-Йеддер провел за национальную команду 19 матчей, в которых забил 3 гола.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.