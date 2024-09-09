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Бен-Йеддера второй раз за год обвинили в сексуальном насилии

Алина Савинова
Бен-Йеддер.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Франции Виссам Бен-Йеддер обвиняется в новом случае сексуального насилия, сообщает L'Equipe.

В минувшие выходные 34-летний футболист был задержан полицией в Приморских Альпах по заявлению девушки 2001 года рождения. Француза обвиняют в домогательствах до девушки в автомобиле. Инцидент предположительно произошел в ночь с пятницы на субботу. Отмечается, что в момент задержания Бен-Йеддер находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался подчиняться полиции.

Футболист помещен под строгий надзор до судебного заседания, которое пройдет 15 октября.

Виссам Бен Йеддер. Бен Йеддер заплатил жертве изнасилования 1,6 миллиона евро? На это указывает расследование французских журналистов

В августе 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуализированном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

В мае футболист покинул «Монако», за который выступал с 2019 года. В разные годы своей карьеры он также играл за «Севилью», «Тулузу» и «Альфорвиль».

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