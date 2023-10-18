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Франция

18 октября, 22:49

Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции за клевету

Виктория Кравченко
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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Форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с исламистской организацией «Братья-мусульмане» (движение запрещено в РФ как террористическое). Адвокат футболиста сказал, что эти заявления недостоверны.

«Это ложь, Карим Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Мы рассматриваем возможность подать в суд на данного министра, руководствуясь, например, законом о манипулировании информацией, который так дорог нашему правительству, и законом о клевете или даже публичном оскорблении», — цитирует Le Parisien адвоката игрока Хьюг Вижье.

Карим Бензема. Во Франции хотят лишить Бензема гражданства. И «Золотого мяча»

15 октября 35-летний нападающий в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Он выступает за «Аль-Иттихад» с лета этого года. До этого форвард играл за «Реал» и «Лион». Кроме того, на его счету 37 голов в 97 матчах за сборную Франции.

Карим Бензема
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