Франция. Новости
1 ноября, 09:59

Бералдо опроверг слухи о своем уходе из «ПСЖ»

Анастасия Пилипенко

Бразильский защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо опроверг слухи о своем желании покинуть клуб.

«Видел фейковые новости о том, что хочу уйти. Я очень счастлив в «ПСЖ». Играть за этот клуб и защищать его цвета — это, несомненно, мечта, ставшая реальностью. Я сохраняю концентрацию, чтобы продолжать выкладываться по полной и вместе с товарищами по команде достигать наших целей», — написал футболист в социальной сети.

Ранее появилась информация, что Бералдо недоволен своей ролью в команде и рассматривает возможность перехода в другой клуб в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне футболист сыграл семь матчей в французской лиге 1 и забил один гол.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
