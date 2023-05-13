Хавбек «Манчестер Сити» Силва: «Месси заслужил «Золотой мяч», ведь он стал чемпионом мира»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Сейчас есть несколько игроков, которые могут претендовать на награду. Это Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Если бы награду вручали прямо сейчас, то я бы сделал выбор в пользу Месси, ведь он стал чемпионом мира», — приводит слова Силвы France Football.

На турнире в Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.