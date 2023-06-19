Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:29

Лизаразю: «Мбаппе не чья-то собственность. У него есть право решать, что он хочет делать»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Перейди он в «Реал» или куда-то еще, для меня важнее то, что он будет продолжать прогрессировать и играть так же хорошо, как и всегда, в составе сборной Франции. Если он покинет французский чемпионат, то это не помешает ему войти в сердца французов, как это сделали Мишель Платини и Зинедин Зидан. Мы говорим ему, что он должен делать, анализируем, что он делает, что он говорит, как будто он наша собственность. Но Килиан Мбаппе не принадлежит нам, он свободен и имеет право делать что хочет и когда хочет. Здесь или в другом месте», — приводит слова Лизаразю L'Equipe.

Ранее форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года.

Позже СМИ сообщали, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Гвардиола: «Манчестер Сити» не подпишет Мбаппе. Вы и так знаете, куда он хочет перейти»
Чилаверт: «В Южной Америке Мбаппе будет средним игроком, он предсказуем»
Родриго: «Чем раньше Мбаппе перейдет в «Реал», тем лучше»
Глава ла лиги Тебас: «Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам. У «Реала» есть возможность осуществить трансфер»
Килиан Мбаппе примет участие в Олимпийских играх 2024 года
Во Франции снимут сериал про Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» может арендовать Верратти у «ПСЖ»