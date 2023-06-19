Лизаразю: «Мбаппе не чья-то собственность. У него есть право решать, что он хочет делать»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Перейди он в «Реал» или куда-то еще, для меня важнее то, что он будет продолжать прогрессировать и играть так же хорошо, как и всегда, в составе сборной Франции. Если он покинет французский чемпионат, то это не помешает ему войти в сердца французов, как это сделали Мишель Платини и Зинедин Зидан. Мы говорим ему, что он должен делать, анализируем, что он делает, что он говорит, как будто он наша собственность. Но Килиан Мбаппе не принадлежит нам, он свободен и имеет право делать что хочет и когда хочет. Здесь или в другом месте», — приводит слова Лизаразю L'Equipe.

Ранее форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года.

Позже СМИ сообщали, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.