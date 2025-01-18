Билялетдинов считает заслуги «Рубина» в воспитании Кварацхелии выше, чем у «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

По данным СМИ, сумма сделки составила 70 миллионов евро.

«В «Локомотиве» он все-таки находился совсем недолго, очень молодой был. Времени, наверное, не было ему уделено [достаточно] по объективным причинам. Такие случаи очень часто бывают. Но, несомненно, рывок он сделал в «Рубине». Знаете, в тот момент был период взросления мужского организма. «Локомотиву» надо было потерпеть года два, и он бы там стрельнул. Но у каждого клуба есть стратегические и тактические планы. Как получилось, так и получилось. И тоже неплохо получилось — дали стартовую площадку Кварацхелии.

«Интерес «ПСЖ» к игрокам из бывшего СССР? Я думаю, что ими не руководит СНГ, ЕС, ЕврАзЭС, азиатская компания или что-нибудь еще. Они оценивают игровые качества, просчитывают какие-то варианты. У «ПСЖ» есть возможности инвестировать. Если Хвича будет хорошо прибавлять, еще можно один контракт на повышение предложить. Может, к нему кто-то из Испании обратится с более выгодным финансовым предложением. По возрасту он инвестиционно хороший вариант», — заявил Билялетдинов «ВсеПроСпорт».

В качестве солидарных выплат за 23-летнего грузина железнодорожники получат 0,13 миллиона евро, а «Рубин» — почти 1 миллион евро.