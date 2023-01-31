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Сегодня, 11:20

Билялетдинов сравнил объятья Малиновского и Головина с фото Магучих и Ласицкене на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на извинения украинского игрока «Марселя» Руслана Малиновского за объятия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным во время матча 20-го тура лиги 1.

«Малиновскому просто некуда было деваться. Ему требовалось как-то сгладить ситуацию. Мы все помним, как жесткой обструкции подверглась прыгунья в высоту Ярослава Магучих за совместную фотографию с Марией Ласицкене на Олимпийских играх. Но первая реакция — самая искренняя. То есть Руслан действительно хотел обнять Александра Головина и сделал это от души. Но потом ему необходимо было объясниться, все-таки человеку еще возвращаться в сборную страны. Можно только посочувствовать, что спортсменам с Украины и из России навязывают больше политические отношения, нежели спортивные», — цитирует Билялетдинова RT.

Малиновский был одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука, с которым украинец вместе играл в «Аталанте».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104202-bilyaletdinov-obyatiya-malinovskiy-golovin

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Основные источники исследования

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П1

19%

2.07
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Бетис
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ТБ 2.5

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1.83

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Монпелье
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ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Александр Головин
Динияр Билялетдинов
Руслан Малиновский
Футбол
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