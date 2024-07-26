Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:42

Лизаразю раскритиковал владельца «Бордо»: «Он должен исчезнуть из клуба и нашего родного юго-запада»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бишенте Лизаразю на матче к 100-летию стадиона «Бордо».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший защитник и капитан «Бордо» Бишенте Лизаразю раскритиковал владельца клуба Жерара Лопеса после того, как было принято решение об отказе от профессионального статуса.

«Всем привет. Краткое сообщение о драматическом положении «Бордо». Мне противно, как и всем, кто любит этот клуб. Все, что происходит, к сожалению, является следствием катастрофического спортивного и финансового менеджмента на протяжении многих лет... Я читал, что Жерар Лопес намерен остаться президентом и владельцем клуба? Серьезно? Прежде всего, этот господин должен исчезнуть из «Бордо» и нашего родного юго-запада.

С этого момента, возможно, мог бы начаться долгосрочный проект возрождения «Бордо». Это займет время. Тем не менее, я искренне надеюсь, что этот великий клуб однажды вернет себе место на вершине французского футбола (но без Жерара Лопеса, если это недостаточно ясно). Всем удачи», — написал Лизаразю в социальной сети.

В чтеверг «Бордо» объявил о подаче заявления о банкротстве в коммерческий суд города, что автоматически приводит к потерпе профессионального статуса, расторжению контрактов со свеми игроками и закрытию тренировочного центра для молодых футболистов.

 
Логотип &laquo;Бордо&raquo;. «Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства

 

Бишенте Лизаразю
ФК Бордо
0
Читайте также
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«ПСЖ» может подписать Меньяна на замену Доннарумме