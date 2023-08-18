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Сегодня, 07:20

Блан против добавления к таймам более 10 минут как на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан недоволен большим количеством добавленного к таймам времени.

«Я считаю, что играть с добавленным временем в 10, 11, 12 или 13 минут — не лучший вариант. Это меняет всю суть матча. Если это 2 или 3 минуты, то все нормально. Всякое может случиться. Но 15 минут — это почти треть тайма, это слишком... Но у каждого свое мнение.

Большое количество добавленного времени может повлиять на ваши замены и, следовательно, на тактику вашей команды. Это нужно принимать во внимание, и я думаю, что в ближайшие годы в футболе произойдет эволюция», — приводит Canal+ слова Блана.

На чемпионате мира-2022 у судей были рекомендации компенсировать все минуты, во время которых мяч был вне игры: ВАР, штрафные, споры, пенальти и другое.

Футбол
ФК Лион
Лоран Блан
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 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
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