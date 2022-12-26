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Сегодня, 14:56

Боатенг опроверг информацию о том, что он может покинуть «Лион» в зимнее трансферное окно

Мария Гусева
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Защитник «Лиона» Джером Боатенг опроверг информацию о том, что клуб хочет расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

«Никто из клуба не говорил об этом ни мне, ни моему агенту. Для меня важны доверие и мнение тренера, все остальное не имеет значения. Я был на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы снова прийти в форму», — цитирует Kicker Боатенга.

Контракт 34-летнего немца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провел во французской лиге 1 только 4 матча и не отметился результативными действиями.

Джером Боатенг
Футбол
ФК Лион
0
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