Болельщикам «ПСЖ» запретили ехать в Сент-Этьен на субботний матч лиги 1

Согласно указу префектуры Луары, опубликованному в понедельник, болельщикам «ПСЖ» запрещено посещать матч 27-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

Префектура считает, что «матч, скорее всего, вызовет общественные беспорядки», и ссылается на «давнюю и длительную вражду между болельщиками двух команд». В указе также перечислено несколько инцидентов, произошедших в матчах между командами с января 2015 года.

Матч «Сент-Этьен» — «ПСЖ» состоится в субботу, 29 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени.