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Сегодня, 00:21

Болельщики «Анже» выбежали на поле после возвращения команды в лигу 1

Евгений Козинов
Корреспондент
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Болельщики «Анже» прорвались на поле после финального свистка в матче 34-го тура второго дивизиона Франции против «Дюнкерка» (0:0). Благодаря этой ничьей команда заняла второе место в турнирной таблице и спустя год вернулась в элиту французского футбола.

Аналогичная ситуация произошла после матча «Осер» — «Конкарно» (4:1). Болельщики бургундской команды вырвались на поле, чьтобы вместе с командой отпраздновать победу в лиге 2.

Команда еще неделю назад стала чемпионом второго дивизиона, а сегодня ей был вручен кубок. Во время церемонии награждения болельщики находились на поле под надзором стюардов.

Футбол
ФК Анже
ФК Осер
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