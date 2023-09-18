Болельщики признали Головина лучшим игроком матча «Монако» с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча 5-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (2:2) по версии болельщиков.

На 17-й минуте матча Головин забил первый мяч, а на 69-й минуте сделал голевую передачу на Фоларина Балогуна.

Ранее L'Equipe включил Головина в сборную тура французской лиги 1.

В текущем сезоне Головин провел 5 матчей за «Монако», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.