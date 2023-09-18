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Сегодня, 17:13

Болельщики признали Головина лучшим игроком матча «Монако» с «Лорьяном»

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото AFP
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча 5-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (2:2) по версии болельщиков.

На 17-й минуте матча Головин забил первый мяч, а на 69-й минуте сделал голевую передачу на Фоларина Балогуна.

Ранее L'Equipe включил Головина в сборную тура французской лиги 1.

В текущем сезоне Головин провел 5 матчей за «Монако», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Александр Головин
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
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34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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